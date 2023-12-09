Названы имеющие право на налоговые льготы категории людей и бизнеса

Если говорить о гражданах, то в первую очередь налоговые преимущества определяются по принадлежности к той или иной группе, сообщила адвокат, председатель коллегии адвокатов, основатель и партнер группы «Победа» Елена Финогенова.
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