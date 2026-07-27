БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Война, которую нечем вести

Война, которую нечем вести

Одна неделя июля дала два сообщения, которые не должны стоять рядом. Двадцатого числа The Washington Post со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждениями в Белом доме, сообщила, что администрация планирует более масштабную войну с Ираном.

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