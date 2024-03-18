Нетрезвый нижегородец открыл сезон травм на самокате

Нижегородские врачи напоминают, что самокаты - не игрушка. Особенно ночью, в гололёд и подшофе.Нижегородец открыл сезон травм на самокате, сообщает Telegram-канал "Бокал прессека" со ссылкой на ЛОР-врача Григория Белозёрова.
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