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Политнавигатор

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Украинские дроны поразили завод в российском тылу

Украинские дроны поразили завод в российском тылу

Беспилотники киевского режима атаковали территорию РФ. Увы, не обошлось без последствий. По информации Минобороны РФ, «дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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