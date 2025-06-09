Беспилотники киевского режима атаковали территорию РФ. Увы, не обошлось без последствий. По информации Минобороны РФ, «дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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