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Министр спорта России назвал WADA союзником

Министр спорта России назвал WADA союзником

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) союзником. Его слова приводит ТАСС.

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Комментарии
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А
Александр
А у нас все такие «союзники» и «друзья народов». Белые флаги наглажены. Типичный из тусовки. Прыгают с ветки на ветку и гадят.
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18 час.
Федор Родников
Вы в ЛДПР хоть одного нормального видели?😂
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18 час.
В
Валерий
Нет, он физкультурник.
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16 час.

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