‼️Отбой беспилотной опасности в Омской области. В этот раз режим продлился более шести часов - с 15:38.
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‼️Отбой беспилотной опасности в Омской области. В этот раз режим продлился более шести часов - с 15:38.
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