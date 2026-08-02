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Новости Омска

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‼️Отбой беспилотной опасности в Омской области

‼️Отбой беспилотной опасности в Омской области. В этот раз режим продлился более шести часов - с 15:38.

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