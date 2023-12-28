JPMorgan получил почти пятую часть совокупной прибыли банков США

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). JPMorgan Chase получил почти пятую часть прибыли всех банков США за первые девять месяцев 2023 года, воспользовавшись годом потрясений в финансовом секторе страны, чтобы занять еще более доминирующее положение.
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