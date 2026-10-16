Татьяна Буцкая из "Совета матерей" предложила создать колясочные зоны во дворах старых домов, чтобы облегчить хранение детских товаров: колясок, санок и велосипедов, решив проблему подъема их на верхние этажи.
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