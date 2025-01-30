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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Для обучения в учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, которая полностью повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей и перекрытые щели.

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