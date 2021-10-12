В новом комиксе Супермен сделает каминг-аут и заведет роман с репортером

DC Comics анонсировала большие изменения, которые ждут Супермена в будущих комиксах. В девятом выпуске цикла "Супермен: Сын Кал-Эла" новоиспеченный супергерой Джон Кент совершит каминг-аут, расскажет о своей бисексуальности и заведет роман с репортером Джеем Накамурой.