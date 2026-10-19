МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Противник выстроил в Доброполье эшелонированную систему инженерных заграждений и создал новую систему оборонительных сооружений "Бастион" с подземными тоннелями для доставки материальных средств.
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