В России резко упало число угонов автомобилей

Количество угонов транспортных средств в России в 2023 году резко снизилось. Эксперты объясняют позитивный тренд главным образом геополитической ситуацией — традиционные рынки сбыта вроде Украины и Прибалтики фактически перекрыты еще с весны 2022-го.