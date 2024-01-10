В России резко упало число угонов автомобилей

Количество угонов транспортных средств в России в 2023 году резко снизилось. Эксперты объясняют позитивный тренд главным образом геополитической ситуацией — традиционные рынки сбыта вроде Украины и Прибалтики фактически перекрыты еще с весны 2022-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии