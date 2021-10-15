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ФАС предложила удвоить штрафы для бизнеса за неисполнение предписаний в срок

ФАС предложила удвоить штрафы для бизнеса за неисполнение предписаний в срок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением об ужесточении законов для бизнес-сферы за некоторые нарушения.

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