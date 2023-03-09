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Стефано Пиоли: «Милан» постарается либо взять ЛЧ, либо попасть в топ-4 Серии А. Невозможного нет»

Стефано Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вчера «Милан» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.

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