Стефано Пиоли: «Милан» постарается либо взять ЛЧ, либо попасть в топ-4 Серии А. Невозможного нет»

Стефано Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вчера «Милан» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.
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