Шторм-новости: Армия России берёт высоты у центра Нью-Йорка, ВСУ пытаются выстроить оборону в многоэтажках Торецка, ситуация 5 июля

Российские операторы БПЛА добились новых успехов под Харьковом, ВСУ убили шестилетнюю девочку в Краснодарском крае, российские силы РЭБ вскрыли использование противником искусственного интеллекта для наведения дронов — дайджест в материале Life.
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