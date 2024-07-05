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Шторм-новости: Армия России берёт высоты у центра Нью-Йорка, ВСУ пытаются выстроить оборону в многоэтажках Торецка, ситуация 5 июля

Российские операторы БПЛА добились новых успехов под Харьковом, ВСУ убили шестилетнюю девочку в Краснодарском крае, российские силы РЭБ вскрыли использование противником искусственного интеллекта для наведения дронов — дайджест в материале Life.

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