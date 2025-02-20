Трамп: торговое соглашение с Пекином возможно

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Пекином «возможно». В 2020 году Соединенные Штаты «заключили отличную торговую сделку с Китаем» напомнил Трамп, и новый договор «возможен», заметил президент, выступая перед журналистами в своем самолете.