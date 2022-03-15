Закон и Порядок

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Французский наёмник не сдержал слёз после российского удара по Яворовскому полигону

Французский наёмник не сдержал слёз после российского удара по Яворовскому полигону

В ходе проведения Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины 13 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по «миротворческому» Яворовскому полигону ВСУ в Львовской области.

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