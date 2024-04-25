Минобороны Польши: страна готова вернуть на Украину мужчин для мобилизации

Украинские мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации в других государствах. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat News заявил, что готов вернуть граждан на родину для мобилизации.
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