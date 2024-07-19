Зеленский сообщил о планах лично встретиться с Трампом

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, планирует провести встречу с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии