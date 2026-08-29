Дрозденко: В Ленинградской области объявлена угроза БПЛА — последствия 30 августа

Ночью, 30 августа в Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА. Подробности.Прямо сейчас, 30 августа, в небе над Ленинградской областью объявлена угроза атаки БПЛА.
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