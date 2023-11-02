РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Вот вилы как раз и пострадали - их распилилиСпасатели вместе ...
  • Георгий Михалев
    Может что то найдутСемья певицы Вики...
  • Ed
    Есть одна особенность, что вытирание ног только для очень своих, что бы переобуться в полете не мешалиОб слабых вытираю...

Известия: число неплательщиков по кредитам в РФ превысило 21 миллион

Известия: число неплательщиков по кредитам в РФ превысило 21 миллион

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Неплательщиками по кредитам стали 21 миллион россиян. По сравнению с прошлым годом, показатель подскочил почти на четверть к концу III квартала, пишут "Известия" со ссылкой на данные ФССП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх