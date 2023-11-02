Известия: число неплательщиков по кредитам в РФ превысило 21 миллион

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Неплательщиками по кредитам стали 21 миллион россиян. По сравнению с прошлым годом, показатель подскочил почти на четверть к концу III квартала, пишут "Известия" со ссылкой на данные ФССП.
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