Си Цзиньпин заявил о привлечении всех возможностей для поиска пропавших в Тибете

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай задействовал все возможности для поиска граждан КНР и иностранцев, пропавших без вести после схода селя в Тибетском автономном районе.
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