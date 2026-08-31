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ТАСС

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Си Цзиньпин заявил о привлечении всех возможностей для поиска пропавших в Тибете

Си Цзиньпин заявил о привлечении всех возможностей для поиска пропавших в Тибете

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай задействовал все возможности для поиска граждан КНР и иностранцев, пропавших без вести после схода селя в Тибетском автономном районе.

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