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Депутат ЕП Мик Уоллес: США создали НАТО, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму

Депутат ЕП Мик Уоллес: США создали НАТО, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму

Соединенные Штаты сформировали Североатлантический альянс для того, чтобы государства, расположенные на территории Европы, прислуживали американскому империализму.

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