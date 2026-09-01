США нанесли новые удары по объектам КСИР в Иране

США нанесли новую серию ударов по объектам КСИР в Иране после того, как Дональд Трамп пообещал «ударить сильно» в ответ на иранские атаки по американским базам в Иордании и ОАЭ.
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