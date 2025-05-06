"УП" назвала задачу "линии дронов": проект должен остановить продвижение ВС России

Источник в команде проекта рассказал, как именно будут использовать беспилотники.ВСУ внедряют концепцию "линии дронов", чтобы остановить продвижение русских войск.
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