«Ничего, кроме власти» Как начинал свою политическую карьеру президент Сирии Башар Асад и какой ценой он удерживал власть

8 декабря 2024 года в Сирии завершилась полувековая эпоха правления семьи Асад. Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» смогли взять под контроль столицу страны Дамаск, а бывший президент Башар Асад тайно покинул город.
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