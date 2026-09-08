Госдума предложила заменить термин "немотивированная агрессия"

В Государственной думе рассмотрят замену термина "немотивированная агрессия". Новгородская областная дума предложила поправки к закону о животных, поддержанные в 50 регионах.
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