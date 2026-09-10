НАШЕ ОТРАДНОЕ
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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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Фестиваль Дружбы Народов пройдёт в парке «Отрадное»

Сегодня, 10 сентября, парк «Отрадное» превратится в большую дружную семью. Жителей и гостей района приглашают на главное событие осени — Фестиваль Дружбы Народов.

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