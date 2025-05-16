Известный журналист-иноагент объяснил нежелание уезжать из России

Известный российский журналист, бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Москве, объяснил нежелание уезжать из России.
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