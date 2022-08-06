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Первая лига. «Енисей» против «Велеса», «Рубин» сыграет с «Нефтехимиком» в понедельник

«Енисей» примет «Велес» в 4-м туре Первой лиги. В воскресенье «Уфа» сыграет дома с «Аланией». В понедельник «Рубин» встретится на выезде с «Нефтехимиком», «Арсенал» – с «Балтикой».

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