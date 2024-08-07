Боец ММА Тимофей Хорунжин расстрелял двоих на улице Танковой в Новосибирске

Сегодня Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката осужденного на приговор Калининского районного суда, согласно которому Тимофей Хорунжин был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
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