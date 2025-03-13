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Царьград

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Над Киевом заметили неопознанный объект. Эксперты намекают на "Орешник"

Над Киевом заметили неопознанный объект. Эксперты намекают на "Орешник"

В небе над украинской столицей пролетел "метеорит", уж очень похожий на русскую ракету "Орешник".Взрывы прогремели на территории Киева, только вслед за этим завыли сирены воздушной тревоги.

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