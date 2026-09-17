Brian Dietzen to bring Jimmy Palmer to 'NCIS: New York'

Brian Dietzen will guest star as his "NCIS" character, Jimmy Palmer, in the series premiere of the new spinoff "NCIS: New York" on CBS.
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