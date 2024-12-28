Гендиректор «Пари НН»: «Гончаренко ведет команду в правильном направлении. Доверяем ему на 100% и тотально»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе главного тренера Виктора ГончаренкоГенеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе главного тренера Виктора Гончаренко«Кто бы ни был тренером нашей команды, в тот момент, пока он им является, мы полностью этому человеку доверяем.