Полет нормальный: до 2030 года в России модернизируют 75 аэропортов

Более трети российских аэродромов модернизируют в ближайшие четыре года. В целом отрасль ожидают серьезные перемены.
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