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Toshiba вложит серьёзные средства в расширение производства силовой электроники

Toshiba вложит серьёзные средства в расширение производства силовой электроники

Дефицит электронных компонентов усиливается не только цифровизацией многих отраслей экономики, но и стремительным переходом автомобильной промышленности на выпуск электромобилей.

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