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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Матч ТВ» покажет матч сборных ФНЛ и Медиалиги

Матч 1 декабря состоится к Каспийске на «Анжи-Арене». Начало трансляции в 19:45 (мск). В составе сборной Медиалиги не будет игроков 2Drots и «Амкала» – клубы отказались от участия.

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