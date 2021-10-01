Женские страстиПолитика«Во время секса мужчины предпочитают грубые слова, а женщины — нежные» Так и есть, достаточно почитать эротические романы, написанные мужчинами, — утверждают наши эксперты.Вернуться к статье124НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовЕсли у женщины был не один мужчина и даже не два, однозначно,... шлюха она и в Африке шлюха!Сережа ХорошийЧто за хрень тут несут, может эти писатели имеют ввиду проституток, но извините меня, это твой выбор и ты знаешь на что ты идешь и что это товар, который имеет определенную цену и если не хватает мозгов или средств что бы вступить в отношения с приличной женщиной, это твои проблемы, а драть свою зазнобу и называть ее шлюхой, это какой то нонсенс, ни когда в жизни не позволял себе такого ни к одной женщине и думаю не позволю такового впредь, в противном случае, это что за секс такой, то бишь не думаю что такое понравится какой то там ни было, по крайней мере уважающая себя женщина ни когда не позволит себе выслушивать нечто подобное и если эти писатели пишут о каких то там придурках, по прошу не обобщать, по той простой причине, что да же в своем мужском окружении не слышал такого вашу мать!А2Александр 24Такая чушь! Никогда не употреблял похабные слова,да и друзья с родственниками не подтвердили этого бреда. Если ты по жизни хамло последнее,то и лексикон у тебя будет соответствующий. А что касается порнографии.... Не читайте вы эту низкопробную похабщину - мозги целее будут.alexanderАвтор судит по себе.AMAndrew MatseevskyМой скромный опыт общения с женщинами такой- часть молчала, часть кричала, одна крыла матом.Сережа ХорошийУважаемый, а по какому поводу крыла матом, по ходу с тобой было что то не так, не в обиду конечно, но раздраконенная женщина или визжит и стонет как будто ее режут или шепчет дыша как змей Горыныч вся трясясь, или другими словами понты колотит тем самым тебя раздрачивая и вознося чуть ли не до небес, за что надо отдать им должное, я имею ввиду умных и зрелых, не побоюсь да же мудрых женщин, которые в ебле знают толк, но что бы крыть матом или молчать, по ходу это действительно баба или или, по крайней мере лично мне такие не попадались!AMAndrew MatseevskyОт кайфа. Куснула, сказала "я больше не могу" и понеслось.Сережа ХорошийНу если от кайфа то ды ой, хотя то же не вариант, такие и загрысть могут, если в кадык зубками вцепятся или со спины шкуру содрать, вот такое у меня бывало, блядь еле отодрал, аж до крови располосовала спину, потом лечили с месяц наверное, но опять же, что бы матами, не припомню, по ходу каждый по своему прется, гыгыгы!AMAndrew MatseevskyА надо раз так напоровшись заставить ногти подстричь хорошенько. Это еще что, вот у блин склероз проклятый фамилию не вспомню патанатома (а, Ломаченко!) есть чудный рассказ. Про одного бизнесмена средней руки, которому вот ну очень хотелось культуристовку. ну такое простое человеческое желание. Он с одной такой познакомился в спортзале и его просто зацепил ее стон во время выполнения упражнений. и снять ее оказалось проще пареной репы. Вот только потом он оказался в больнице и мутно объяснял друзьям, что что-то там потянул, катаясь на лыжах. и тут в палату к нему заходит та самая женщина с цветами. он завопил и стал в нее бросать всем что под руки попадалось. она вышла из палаты, плачет. Кореша собрались вокруг нее и стали спрашивать, в чем же дело? ну она и рассказала. Привел он ее к себе домой, она аж в коридоре стонать начала. Все было прекрасно, он на нее лег и понеслось. Но тут она в в порыве страсти своими нежными пальчиками, привыкшими к грифу штанги, просто разорвала ему ж*пу.Сережа ХорошийСережа ХорошийДа о чем ты, маникюр с когтями это святое, я теперь, наученный горьким опытом, руки держу ей, извивается как змей, но безопасно!AMAndrew Matseevskyну можно рукавицы надеть. да, того патанатома звали Ломачинский. Советую почитать, классно пишет.Комментировать
Свежие комментарии