Наркоман из Ноябрьска при задержании угрожал полицейским ножом

В последние дни в регионе ведется активная борьба с наркоманией. Так, недавно сотрудники Управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ноябрьска, который был пойман с наркотическими средствами и угрожал сотрудникам полиции ножом.
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