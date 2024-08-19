Наркоман из Ноябрьска при задержании угрожал полицейским ножом

В последние дни в регионе ведется активная борьба с наркоманией. Так, недавно сотрудники Управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ноябрьска, который был пойман с наркотическими средствами и угрожал сотрудникам полиции ножом.