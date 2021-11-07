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С подразделениями связи общевойскового объединения ВВО в Бурятии проведено более 30 радиотренировок в летнем периоде обучения

С подразделениями связи общевойскового объединения ВВО в Бурятии проведено более 30 радиотренировок в летнем периоде обучения

Военнослужащие выполнили нормативы по связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

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