Должники не подпадают под обязанность сдать загранпаспорт при ограничении выезда

По информации, предоставленной пресс-службой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, должники, находящиеся в исполнительных производствах, не подпадают под требование сдавать загранпаспорта при временном запрете на выезд за пределы Российской Федерации .
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