Мечта любой МОГ - прицеп с четырьмя ЗУ-23-2 на дистанционном управлении под названием FALCON 23-4M Lightning от турецкой Falcon Dynamic Systems.
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