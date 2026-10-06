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В 91 год вернулась на сцену после долгого перерыва: как сегодня выглядит Алиса Фрейндлих и где её ещё можно увидеть

В 91 год вернулась на сцену после долгого перерыва: как сегодня выглядит Алиса Фрейндлих и где её ещё можно увидеть

12 сентября 2026 года Алиса Фрейндлих снова вышла к зрителям — в Московском международном Доме музыки.

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