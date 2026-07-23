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Царьград

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Только не смейтесь: На ВВС рассказали, почему манёвры России страшнее учений НАТО

Только не смейтесь: На ВВС рассказали, почему манёвры России страшнее учений НАТО

Британская корпорация BBC снова удивила "миротворческой" логикой. На этот раз аналитик BBC Monitoring Виталий Шевченко объяснил зрителям, почему учения России — это «совсем другое», не то что учения НАТО.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Ох уж этот Виталька из говна деталька , королька Карлуши горе-аналитик !
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