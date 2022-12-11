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Серохвостов о победе в масс-старте: «Стремлюсь ли опередить Халили? Он ходит хвастается постоянно, блин. Надоел уже»

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свою победу в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

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