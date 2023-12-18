Что делать, если ребенок слишком доверчивый?

Аниса расскажет, как говорить с детьми о доверии. 123RF/legion-media.ru«Дети поверят чему угодно!» — это утверждение можно произнести с юмором, но дети действительно очень открыты, невинны и не могут отличить, что безопасно и правильно, а что — нет.