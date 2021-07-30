Заноза

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Абсурдные решения ЕСПЧ развяжут России руки

Абсурдные решения ЕСПЧ развяжут России руки

  Россия внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью и криминальным использованием криптовалюты.

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Игорь Тихонов
Правильно!! Сейчас еще и по делу ЮКОСа платить будем, а там, глядишь и незалежной за Крым 125 лярдов.. Польше и прибалтам тоже.. Кто еще подтянется? И нахрена все эти наши юристы и министерство Юстиции нужно? Может быть начать выплаты из их зарплат?
Владимир Сиденко
Всё правильно, но они же там отмороженные и как всегда тупо заявят "это другое" и хоть кол чеши!.
Виталий Винокуров
Хватит чесаться пора действовать, а платить за бездействие из своего кармана тоже правильно.
Сергей Акулов
Наконец-то! Нужно зубами биться на правовом поле!
Борис Осипов
Люба Постникова
Правильно!

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