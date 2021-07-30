Абсурдные решения ЕСПЧ развяжут России руки

ЗанозаПолитикаАбсурдные решения ЕСПЧ развяжут России руки Россия внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью и криминальным использованием криптовалюты.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновПравильно!! Сейчас еще и по делу ЮКОСа платить будем, а там, глядишь и незалежной за Крым 125 лярдов.. Польше и прибалтам тоже.. Кто еще подтянется? И нахрена все эти наши юристы и министерство Юстиции нужно? Может быть начать выплаты из их зарплат?Владимир СиденкоВсё правильно, но они же там отмороженные и как всегда тупо заявят "это другое" и хоть кол чеши!.Виталий ВинокуровХватит чесаться пора действовать, а платить за бездействие из своего кармана тоже правильно.САСергей АкуловНаконец-то! Нужно зубами биться на правовом поле!БОБорис ОсиповЛюба ПостниковаПравильно!Комментировать
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