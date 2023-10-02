В Мировом океане обнаружили жутковатых ровесников динозавров

В глубинах океанских вод еще полным полно различных неизвестных и малоизвестных науке живых существ. Одним из таки является минога особо вида, которое своим видом может очень сильно напугать, отмечает некая kolosha.
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