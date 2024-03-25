300 контейнерных поездов отправила ПГК с Дальнего Востока

В рамках развития проекта сквозного сервиса по доставке контейнеров с Дальнего Востока Первая грузовая компания (ПГК) отправила в марте 2024 трехсотый контейнерный поезд назначением на станции московского узла.
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