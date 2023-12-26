Акции «Норникеля» дешевеют из-за дивидендной отсечки

Во вторник, 26 декабря, на открытии торгов российские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, при этом среди ключевых аутсайдеров торгов находятся бумаги «Норильского никеля» из-за дивидендной отсечки.
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